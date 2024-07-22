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Ankara'da metro arızası! Seferler durduruldu

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Ankara&#039;da metro arızası! Seferler durduruldu
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EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da metro arızası yaşandığını duyurdu. Kızılay-Koru Metro hattı seferlerinin güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle durduruldu. İşten çıkıp eve dönmek isteyen vatandaşlar ise, yaşanan arıza nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı metrolarda yine arıza yaşandı. EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay-Koru Metro hattı seferlerinin güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle durdurulduğunu duyurdu.

METRO HATTI SEFERLERİ DURDURULDU

EGO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle M2 (Kızılay-Koru) Metro hattımızın seferleri durdurulmuştur. Söz konusu hatta ek otobüs seferlerimiz ile hizmete devam edilecektir" ifadeleri yer aldı.

Ankara'da metro arızası! Seferler durduruldu - 1. Resim

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Yaşanan arıza nedeniyle mesailerini doldurup evlerine gitmek isteyen vatandaşlar çileden çıktı. Çok sayıda vatandaş, arıza dolayısıyla uzun bir süre hatta bekledi. Ortaya çıkan kalabalık ise dikkat çekti.

Ankara'da metro arızası! Seferler durduruldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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