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Ankara'da ormanlara girişler yasaklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara&#039;da ormanlara girişler yasaklandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında ormanlık alanlara girişler 15 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı

Meteoroloji'nin hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği yönünde tahmini üzerine birçok ilde tedbirler alınmaya başladı. 

Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının Kararı çerçevesinde dün Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 4, Karadeniz'de 4 olmak üzere 27 ilde, 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlanmıştı.

Bugün de Ankara'da orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında ormanlık alanlara girişler 15 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı

ORMANLARA GİRİŞ YAPILAMAYACAK İLLER

MARMARA BÖLGESİ

- İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim

- Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim

- Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül

- Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim

- Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

- Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

- Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım

- Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

EGE BÖLGESİ

- Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

- Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim

- İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

- Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

- Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

- Kütahya: 1 Temmuz - 30 Eylül

AKDENİZ BÖLGESİ

- Hatay: 1 Mayıs - 30 Kasım

- Antalya: 7 Haziran - 31 Ekim

- Muğla: 1 Haziran - 31 Ekim

- Isparta: 10 Haziran - 15 Ekim

- Burdur: 15 Haziran - 15 Ekim

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

- Kayseri: 1 Haziran - 31 Ekim

- Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

- Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

- Kırşehir: 1 Haziran - 31 Ekim

- Ankara:  15 Haziran- 30 Eylül

KARADENİZ BÖLGESİ

- Samsun: 10 Haziran - 31 Ekim

- Bartın: 1 Haziran - 30 Eylül

- Çorum: 3 Haziran - 30 Ekim

- Tokat: 1 Temmuz - 30 Eylül

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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