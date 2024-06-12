Ankara'da ormanlara girişler yasaklandı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ankara'da orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında ormanlık alanlara girişler 15 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı
Meteoroloji'nin hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği yönünde tahmini üzerine birçok ilde tedbirler alınmaya başladı.
Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının Kararı çerçevesinde dün Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 4, Karadeniz'de 4 olmak üzere 27 ilde, 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlanmıştı.
Bugün de Ankara'da orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında ormanlık alanlara girişler 15 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı
ORMANLARA GİRİŞ YAPILAMAYACAK İLLER
MARMARA BÖLGESİ
- İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim
- Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim
- Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül
- Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim
- Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
- Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
- Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım
- Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim
EGE BÖLGESİ
- Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
- Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim
- İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim
- Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim
- Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim
- Kütahya: 1 Temmuz - 30 Eylül
AKDENİZ BÖLGESİ
- Hatay: 1 Mayıs - 30 Kasım
- Antalya: 7 Haziran - 31 Ekim
- Muğla: 1 Haziran - 31 Ekim
- Isparta: 10 Haziran - 15 Ekim
- Burdur: 15 Haziran - 15 Ekim
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
- Kayseri: 1 Haziran - 31 Ekim
- Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim
- Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim
- Kırşehir: 1 Haziran - 31 Ekim
- Ankara: 15 Haziran- 30 Eylül
KARADENİZ BÖLGESİ
- Samsun: 10 Haziran - 31 Ekim
- Bartın: 1 Haziran - 30 Eylül
- Çorum: 3 Haziran - 30 Ekim
- Tokat: 1 Temmuz - 30 Eylül
Kaynak: İhlas Haber Ajansı