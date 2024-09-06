Ankara'da parka dinlenmeye giden adama, sahipsiz köpek saldırdı

Ankara Altındağ'daki bir parka dinlenmek ve hava almak için giden yaşlı adam sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Yaşlı adam bacağından yaralanırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, dinlenmek için parka giren yaşlı bir adama, o sırada parkta bulunan sahipsiz bir köpek saldırdı. Bacağından ısırılan adamın yardımına koşan çevre halkının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMIYORLAR'

Olayla ilgili konuşan esnaf Nadir Eren Öztürk, “Birkaç gündür, bir kız çocuğu peşinde köpeklerle birlikte geziyormuş. Gezdirdiği köpekleri besliyormuş. Köpekler de insanlara saldırmaya başlamış. En sonda yaşlı bir adamın bacağını ısırmış köpeklerden biri. Sağlık ekipleri geldi, yaralı adama müdahale etti.

Adamı gördüğümde ambulansın içindeydi, başındaki birkaç kişi ilgileniyordu. Bu park önceden çok kalabalıktı. Bu olaylardan sonra sessizleşmeye başladı. Çok fazla yaşlı var burada ve korkudan dışarı çıkamıyor. Adım attığımız her yerde köpek var. Yaşlılar kaçamıyor, güçleri de yetmiyor. Küçük çocukları da kovalıyor köpekler” dedi.

İlginizi Çekebilir Bilim dünyasında büyük keşif! Fare derisini şeffaf hale getirdiler