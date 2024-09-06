Bilim dünyasında büyük keşif! Fare derisini şeffaf hale getirdiler

Kaliforniya'daki araştırmacılar, fare derisine gıda boyası şırınga enjekte ettiklerinde derinin şeffaflaştığını ve iç organların gözüktüğünü duyurdu. Araştırmanın ileri evrelerinde kanser hastalarında da kullanılabileceği belirtildi.

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CNN'nin haberine göre, Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesinden araştırmacılar, canlı farelerin kafatasları ve karınlarındaki deriye, su ve tartrazin adı verilen sarı gıda boyası karışımını uygulayarak şeffaf hale getirdi.

İngiliz yazar Herbert George Wells'in 1897'de yazdığı "Görünmez Adam" romanından uyarlanarak 1933'te çekilen bilim kurgu filmi ile 2020'de aynı isimle yeniden çekilen filmdeki bilim insanının kendine enjekte ettiği serum ile görünmez hale gelmesini hatırlatan keşifle, farelerin derisine su ile karıştırılarak sürülen tartrazin adlı madde, deriyi geçici olarak şeffaflaştırdı.

Deneyde kullanılan ışığı emen boya molekülleri, dokunun ışığı yansıtma yeteneğini baskılayarak ışığın deriden geçişini artırıyor. Dağılan bir sis bulutuna benzer şekilde, suyla karıştırılan boya, dokudaki protein ve yağların ışık kırılma indisini eşitleyerek deriyi şeffaf hale getiriyor.ß

DAMARLARI VE İÇ ORGANLARI GÖZLEMLENDİ

Araştırmacılar, deneyde, tüyleri kazınan farelerin kafatasına sürülen karışım yardımıyla şeffaflaşan deri üzerinden doğrudan beyin yüzeyindeki kan damarlarını gözlemledi.

Farelerin karın bölgesinde ise iç organları ve yiyecekleri sindirim kanalında hareket ettiren kas kasılmaları görülebildi.

Stanford Üniversitesinde doktora sonrası eğitim gören araştırmanın baş yazarı, Texas Üniversitesinden Dr. Zihao Ou, deneyin bir sihirbazlık numarası gibi görülse de olayın arkasında temel fizik mantığının yattığını belirtti.

DENEKLERE ZARAR GELMEDİ

Ou, "Özellikle mavi ve ultraviyole ışık olmak üzere ışığın çoğunu emen bir molekül olan sarı boyayı, bir saçılma ortamı olan cilt ile bir araya getirdik. Ayrı yerlerde bu iki madde ışığın çoğunun kendilerinden geçmesini engelliyor ancak onları bir araya getirdiğimizde fare derisinin şeffaflığını elde etmeyi başardık." ifadesini kullandı.

Deriye tamamen nüfuz ettiğinde belirli bir süre organların görünmesini sağlayan maddenin yıkandıktan sonra derinin eski haline döndüğü ve işlemin deneklere herhangi bir zarar vermediği kaydedildi.

KANSER TEDAVİLERİNDE DE KULLANILABİLİR

Keşfin biyomedikal araştırmalarda devrim niteliğinde olduğu ve fare derisinden 10 kat daha kalın insan derisinde yapılacak testlerde başarı sağlanabilirse, kan alırken damarların daha görünür hale gelmesinin yanı sıra çok geniş tıp ve sağlık uygulamalarında kullanılabileceği belirtildi.

Araştırma yazarlarından Stanford Üniversitesinden Guosong Hong ise "Bu buluş, cilt kanserinin erken teşhisine yardımcı olabilir, fotodinamik ve fototermal tedaviler gibi derin doku tedavilerinde ışık geçirgenliğini geliştirebilir ve lazer bazlı dövme silme işlemini daha kolay hale getirebilir." açıklamasını yaptı.

Araştırma Science dergisinde yayımlandı.