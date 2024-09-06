İyi Parti milletvekili Dursun Ataş istifa etti

İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş partisinden istifa etti. Ataş, "Milletimizin bana verdiği temsil yetkisini en iyi şekilde kullanmak için bu istifa kararımın artık gerekli ve kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum." dedi.

Seçim sonrası İyi Parti'de yaşanan istifa furyası devam ediyor. Son olarak Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinden istifa ettiğini duyurup bir açıklama yaptı.

"İSTİFA KARARI ARTIK KAÇINILMAZDI"

"Bugün, büyük bir onurla sürdürdüğüm İyi Parti üyeliğime veda ederken, içimde derin bir sorumluluk duygusuyla sizlere sesleniyorum." diyen Ataş şunları söyledi:

"Bu karar, sadece bir kırgınlığın, eleştirinin ya da olumsuz bir düşüncenin sonucu değil; bilakis, millete hizmet yolunda daha verimli ve etkin olabilme arzumun bir yansımasıdır. Kuruluşundan itibaren içinde bulunduğum İyi Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca, ülkemizin refahı, demokrasimizin güçlenmesi, milletin sesini duyurmak ve vatandaşlarımızın hak ettiği hayat standartlarına ulaşması için var gücümle, gece-gündüz, yedi gün yirmi dört saat çalıştım. Buna en yakın şahit Kayserili hemşerilerimdir. Nitekim iki genel ve iki yerel seçimde de Kayseri; İyi Parti’ye, yurt genelinde aldığı ortalama oyun üzerinde oy vermiştir. Tüm bu süreçlerde, partimizin vizyonuna ve misyonuna olan inancım tamdı ve bu inançla hareket ettim. Ancak milletimizin bana verdiği temsil yetkisini en iyi şekilde kullanmak için bu istifa kararımın artık gerekli ve kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum.

"DAYANAĞIM, MİLLETİN SESİNİ HER ŞEYİN ÜSTÜNDE TUTMA ARZUM"

Nitekim bu kararı alırken en büyük dayanağım, milletimizin talep ve isteklerini en doğru şekilde algılama ve menfaatlerini her şeyin üzerinde tutma arzumdur. Kalan sürem boyunca da yalnızca milletimizin menfaatlerini gözeterek çalışacak; sizlerin sorunlarına en doğru çözümleri bulma yolunda daha etkin bir şekilde hizmet vereceğim. İki dönem boyunca sürdürdüğüm belediye başkanlığı görevimde olduğu gibi; İyi Parti’nin kuruluş sürecinden bugüne geçirdiğim zaman diliminde de elde ettiğim deneyimler ve biriktirdiğim dostluklar, bana her zaman güç verecektir. Bundan sonraki süreçte, her birinizin sorunlarını çözmek için mücadele etmeye, ülkemizin geleceği için her zamankinden daha fazla çalışmaya devam edeceğim.

Bu yeni yolda, tek gayem milletime hizmet, tek hedefim ülkemizin aydınlık yarınlarıdır."