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Samsun'da köpek vahşeti! Saldırıya uğrayan adam kanlar içinde kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da Abdullah Aydın, bir işyerinin bahçesinde bulunan köpek tarafından saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan adam köpekten zor kurtuldu.

Abdullah Aydın (39) Girdiği bir işyerinin bahçesinde zincirle bağlı olan Anadolu çoban köpeği kırması cinsi bekçi köpeğinin saldırısına uğradı. 

Köpeğin sol omzunu, sol göğüs bölgesi ile sağ bacağının çeşitli yerlerinden ısırarak kanlar içinde bıraktığı 3 çocuk babası Abdullah Aydın, ölümden döndü. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdullah Aydın tedavi altına alındı.

Samsun'da köpek vahşeti! Saldırıya uğrayan adam kanlar içinde kaldı - 1. Resim

Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Abdullah Aydın, "Tuvalet ihtiyacını gidermek için iş yerinin bahçesine girdim. Köpek bir anda bana saldırdı ve ısırdı. Az daha paramparça ediyordu. Boğazını tutup iterek kendimi kurtardım. Yoksa beni öldürüyordu" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da köpek vahşeti! Saldırıya uğrayan adam kanlar içinde kaldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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