Ankara'da siber suçlara darbe! 409 internet sitesine erişim engeli

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen siber devriye çalışmalarında 791 internet adresi incelendi. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerik barındırdığı belirlenen 409 internet sitesine erişim engeli getirildi. Öte yandan 3 ayrı dolandırıcılık olayı aydınlatılırken 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Ankara'da siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bilançosu açıklandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen siber devriye faaliyetleri sonucunda yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 409 internet sitesine erişim engeli uygulandı.

Jandarma ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre yürüttüğü çalışmalar kapsamında yüzlerce sosyal medya hesabı ve internet adresi mercek altına alındı.

791 İNTERNET ADRESİ İNCELENDİ

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen siber devriye ve açık kaynak araştırmalarında toplam 791 sosyal medya ve URL adresi incelendi.

Yapılan incelemelerde yasa dışı bahis oynanmasına imkân sağlayan 341 internet sitesi, oltalama (phishing) yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 site ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 63 internet sitesi tespit edildi.

Söz konusu 409 internet sitesi Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilerek erişime engellendi.

Ankarada siber suçlara darbe! 409 internet sitesine erişim engeli

3 DOLANDIRICILIK OLAYI AYDINLATILDI

Siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında geçmişte meydana gelen faili meçhul olaylar da yeniden incelendi.

2026 yılında Ankara'nın Sincan, Etimesgut ve Polatlı ilçelerinde yaşanan 3 ayrı nitelikli dolandırıcılık olayı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldı.

Olayları gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankarada siber suçlara darbe! 409 internet sitesine erişim engeli

JANDARMADAN SİBER SUÇLARLA MÜCADELE MESAJI

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, internet ortamındaki suç faaliyetlerine karşı yürütülen denetimlerin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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