Ankara'da jandarmanın sanal devriyesinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerik paylaşan yüzlerce internet sitesi mercek altına alındı. Bir haftalık incelemede suç unsuru taşıdığı belirlenen 400 siteye erişim engeli getirildi.

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, internet ortamında suç teşkil eden faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla yürüttüğü sanal devriye çalışmalarını sürdürdü.

2-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen siber devriye ve açık kaynak araştırmalarında 762 sosyal medya hesabı ile URL adresi incelemeye alındı.

Tıklayanın başı derde girebilirdi! 400 internet sitesi engellendi

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YÜZLERCE SİTE KAPATILDI

İncelemeler sonucunda, 336 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 3 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 61 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

Tıklayanın başı derde girebilirdi! 400 internet sitesi engellendi

Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

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Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Sincan, Etimesgut, Polatlı ve Yenimahalle'deki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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