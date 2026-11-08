Avrupa’da marketlerin soğutma sistemlerini ele geçiren siber korsanlar, bu defa finans sektörünü hedef aldı. Fransa’da bir bankadan 100 milyon avro çalınırken Japonya, Güney Kore, Hindistan ve Tayvan’daki bankalara ardı ardına saldırılar düzenlendi.

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Yapay zekâ ve dijitalleşme günlük hayatı kolaylaştırırken, siber saldırılarla birlikte giderek daha büyük bir güvenlik problemine dönüşüyor. Avrupa’da marketlerin soğuk hava depolarını hedef alan korsanlar, uzaktan müdahaleyle dolapların sıcaklık ayarlarını değiştirerek tonlarca gıdanın bozulmasına yol açtı.

İsveç, Belçika, Lüksemburg, İrlanda ve Estonya’nın da aralarında bulunduğu sekiz Avrupa ülkesinde marketlerin soğutma sistemleri saldırılardan etkilendi. Fransa’da ise kan ürünlerinin saklandığı üç merkezin soğutma sistemlerine sızıldı.

Siber pandemi korkusu: Önce soğuk hava depoları şimdi de bankalar hedefte

ASYA’DA BANKALAR ALARMDA

Siber saldırılar gıda depolarının ardından bu defa finans sistemlerini hedef almaya başladı. Fransa’nın Crédit Mutuel Arkéa bankası, 4 Kasım’da, saldırıda 100 milyon avronun üzerinde paranın usulsüz şekilde transfer edildiğini açıkladı. Saldırılar Asya’da da finans kuruluşlarını alarma geçirdi.

Güney Kore’de 30 Eylül-3 Kasım döneminde 37 finans kuruluşunda 40 siber güvenlik olayı yaşandı. Ülkede 580’den fazla finans kuruluşunun güvenlik denetimine alınması kararlaştırıldı.

Japonya’da ise SMBC Consumer Finance’ın bankalarla ortak yürüttüğü kredi garanti sistemine yetkisiz erişim sağlandı. Saldırıda 320 binin üzerinde kişinin bilgilerinin sızmış olabileceği belirtiliyor. Olayın ardından Japonya Finansal Hizmetler Ajansı, bankacılık müşterilerine şifre güvenliği ve şüpheli işlemler konusunda özel uyarı yayımladı.

Siber pandemi korkusu: Önce soğuk hava depoları şimdi de bankalar hedefte

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Tayvan’da Bank SinoPac’ın mobil bankacılık altyapısına sızan korsanlar, 419 müşterinin hesabından 427 izinsiz işlem gerçekleştirdi. Toplam 41,76 milyon Tayvan doları (yaklaşık 1,3 milyon dolar) başka bir hesaba aktarıldı. Banka paranın tamamını müşterilere geri ödedi.

Hindistan’da ise siber saldırıların boyutu daha da dikkat çekici. Ülkenin siber güvenlik kurumu CERT-In, finans şirketlerine yönelik yapay zekâ destekli saldırılar düzenleyen Crafty Falcon adlı grupla ilgili uyarı yayımladı. Saldırganların halka açık yapay zekâ araçlarını kullanarak sistemlere makine hızında sızabildiği ve ödeme altyapılarını hedef aldığı bildirildi.

Tehlikenin bir başka boyutu ise yapay zekâ ajanlarının doğrudan banka hesaplarına erişebilmesi. Yapay zekâ bir yandan harcamaları takip etmek, faturaları ödemek ve yatırım hesaplarını yönetmek için kullanılırken diğer yandan dolandırıcıların elinde güçlü bir araca dönüşüyor.

Siber pandemi korkusu: Önce soğuk hava depoları şimdi de bankalar hedefte

Kullanıcıların hesap yönetimini tamamen yapay zekâya bırakması, bu sistemlere verilen yetkilerin kötüye kullanılması hâlinde büyük kayıplara yol açabilir. Üstelik sahte sesler, görüntüler ve kişiye özel mesajlar dolandırıcılığı ayırt etmeyi zorlaştırıyor.

Soğuk hava deposunun sıcaklığını değiştirebilen, bankanın ödeme altyapısına sızabilen ve insan sesini taklit edebilen teknolojiler, siber güvenliği artık bireysel bir tedbir olmaktan çıkarıyor. Gıdadan finans sistemlerine kadar kritik altyapıların korunması, ülkelerin öncelikli güvenlik başlıklarından biri hâline geliyor.

Siber pandemi korkusu: Önce soğuk hava depoları şimdi de bankalar hedefte

BANKALAR YAPAY ZEKÂYA KAPILARINI KAPATIYOR

Avrupa Bankacılık Otoritesinin (EBA) Haziran 2026 tarihli raporu tehlikenin büyüklüğüne işaret ediyor. Rapora göre bankaların yüzde 74’ü siber güvenlik ve veri güvenliğini en önemli operasyonel risk unsuru olarak görüyor. Yapay zekâ modellerinin yazılımlardaki açıkları bulma ve bunlardan yararlanma kapasitesinin gelişmesi, bankaların karşı karşıya olduğu riski daha da artırıyor.

Gelinen noktada ABD’de JPMorgan Chase, Morgan Stanley ve diğer büyük finans kuruluşları, müşterilerin hesaplarına izinsiz erişmeye veya kullanıcı talimatlarının dışında işlem yapmaya çalışan üçüncü taraf yapay zekâ araçlarını engellemeye başladı. Bankalar, müşterilerin kullanıcı adı ve şifrelerini bu araçlarla paylaşmasının yeni güvenlik açıkları oluşturduğuna dikkati çekiyor.



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