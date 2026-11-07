Aina, OLED ekranı, joystick’i, mikrofonu ve hoparlörü olan bir akıllı yüzük tanıttı. iPhone ve Mac ile çalışan Aina Ring, yapay zeka asistanlarına sesli komut gönderebiliyor, telefon aramalarını yanıtlayabiliyor ve uygulamaları kontrol edebiliyor.

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Donanım girişimi Aina’nın tanıttığı yüzük, bağlı cihazlarda sık kullanılan işlemleri parmağa taşıyor. Örneğin bir yapay zeka ajanı e-posta göndermek için izin istediğinde, istek yüzüğün ekranında beliriyor. Kullanıcı, başparmağıyla joystick’i yukarı iterek işlemi onaylayabiliyor, aşağı iterek reddedebiliyor.

UYGULAMAYA GÖRE KONTROLLER DEĞİŞİYOR

Aina, Cues adını verdiği önerileri oluşturmak için takvim bilgilerini ve bağlı cihazlardaki kullanım alışkanlıklarını değerlendiriyor. Örneğin işe gitme saati yaklaştığında ekranda bir Uber çağırma kısayolu gösterebiliyor. Mac’te bir görüntülü toplantı başladığında ise yüzüğün kontrolleri mikrofonu kapatma veya görüşmeden ayrılma gibi işlevlere geçiyor.

Ekranlı akıllı yüzük Aina Ring tanıtıldı! 20 bin liradan başlıyor

Ortadaki düğmeye basılı tutarak sesli not almak, hatırlatıcı oluşturmak ve bağlı yapay zeka ajanlarına komut vermek mümkün. Mac’te Wispr Flow veya Aina’nın kendi dikte sistemi, konuşmayı yazıya dönüştürebiliyor. Yüzük ayrıca müziği duraklatabiliyor, parça değiştirebiliyor ve üzerindeki hoparlör sayesinde telefon görüşmesi yapmaya imkan tanıyor.

Ekranlı akıllı yüzük Aina Ring tanıtıldı! 20 bin liradan başlıyor

TİTANYUM GÖVDE VE 18 SAATE KADAR PİL ÖMRÜ

İşaret parmağına takılmak üzere tasarlanan Aina Ring, titanyum gövdeye ve camın altında yer alan küçük bir OLED ekrana sahip. Yedi beden seçeneği bulunan yüzük, IP65 koruma derecesiyle geliyor. Aina, tek şarjla 18 saate kadar kullanım süresi açıklıyor. Şarj standı kutuya dahil.

Yüzük, iOS 18 veya üzeri yüklü bir iPhone ile eşleşiyor ve kurulumu Aina’nın iPhone uygulaması üzerinden yapılıyor. Toplantı ve uygulama kontrollerini Mac’te kullanmak için macOS 15 veya üzeri gerekiyor.

Ekranlı akıllı yüzük Aina Ring tanıtıldı! 20 bin liradan başlıyor

ÖN SİPARİŞ FİYATI 399 DOLARDAN BAŞLIYOR

Aina Ring, sınırlı sayıdaki ilk ön sipariş için 399 dolardan satışa açıldı. Resmi mağazada sonraki ön sipariş aşamaları 419 ve 449 dolar olarak listeleniyor. Standart renklerin liste fiyatı 499 dolar. Amber Gold renk seçeneği ise 449 dolarlık ilk ön sipariş fiyatına ve 549 dolarlık liste fiyatına sahip.

Şirket, ilk gönderimlere Ocak 2027’de başlamayı planlıyor. Yüzükten önce gönderilecek ücretsiz ölçü seti, alıcıların yedi beden arasından kendilerine uygun olanı seçmesini sağlayacak.

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