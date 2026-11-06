Ne patron gerçekti ne de avukat! Yapay zekayla 6 milyar TL'lik vurgun yaptılar

ABD'de yapay zeka destekli dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı. Şirket yöneticileri ve avukatların sesini, hatta görüntüsünü taklit ederek çalışanları kandırdıkları öne sürülen 3 kişinin, dünya genelinde binlerce şirketten yaklaşık 129 milyon dolar (yaklaşık 6 milyar TL) topladığı iddia edildi.

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ABD'de hazırlanan bir iddianameye göre 3 şüpheli, şirket yöneticileri ve avukatların kimliğine bürünerek İngiltere ve ABD başta olmak üzere çok sayıda ülkede şirketleri hedef aldı. Bir buçuk yılı aşkın süre devam ettiği belirtilen dolandırıcılık planında, yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen telefon ve görüntülü görüşmelerle şirket çalışanlarının kandırıldığı öne sürüldü.

129 MİLYON DOLARLIK VURGUN YAPTILAR

New York Bölge Mahkemesine sunulan iddianameye göre, 3 şüpheli bir buçuk yılı aşkın süre boyunca dünya genelinde binlerce şirketi hedef alan yapay zeka destekli dolandırıcılık planı kapsamında yaklaşık 129 milyon dolar (yaklaşık 6 milyar TL) elde etti.

Ne patron gerçekti ne de avukat! Yapay zekayla 6 milyar TLlik vurgun yaptılar "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

GÖRÜNTÜLERİNİ BİLE TAKLİT ETMİŞLER

İngiltere ve ABD'deki şirketleri hedef alan şüphelilerin, yapay zeka teknolojisiyle şirketlerin üst yöneticilerinin seslerini ve zaman zaman görüntülerini taklit ederek telefon veya görüntülü görüşmeler gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

Mahkeme belgelerine göre şüpheliler, görüştükleri şirket çalışanlarını büyük bir hukuk bürosunda çalışan bir avukatla iletişime geçmeye yönlendirdi.

Ardından avukat kimliğine bürünen şüphelilerden biri, çalışanlara dünyanın farklı bölgelerindeki banka hesaplarına yüklü miktarda para aktarmaları talimatını verdi.

Söz konusu para transferleriyle elde edilen fonların kaynağını gizlemek amacıyla kripto paraya dönüştürüldüğü, ardından şüpheliler ve olaya karışan diğer kişiler arasında paylaştırıldığı belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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