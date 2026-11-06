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Dünya

Dünyanın en küçük arabası açık artırmaya çıkıyor! Geri vitesi bile yok: Fiyatını duyan inanamıyor

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Dünyanın en küçük arabası açık artırmaya çıkıyor! Geri vitesi bile yok: Fiyatını duyan inanamıyor
Başlık ResmiKaynak: Iconic Auctioneers/BNPS

Dünyanın en küçük seri üretim otomobili olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Peel P50, 14 Kasım'da açık artırmayla satışa sunulacak. Sadece 1,4 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğindeki üç tekerlekli otomobilin 40 bin ile 60 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 691 bin TL- yaklaşık 4 milyon 36 bin TL) arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

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Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Dünyanın en küçük seri üretim otomobili unvanını taşıyan Peel P50, yeniden gündeme geldi. 1960'lı yıllarda üretilen ve günümüzde oldukça nadir bulunan mikro otomobil, 14 Kasım'da düzenlenecek açık artırmada yeni sahibini arayacak. İngiltere merkezli Iconic Auctioneers, aracın 40 bin ila 60 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 691 bin TL- yaklaşık 4 milyon 36 bin TL) arasında satılabileceğini tahmin ediyor.

Dünyanın en küçük arabası açık artırmaya çıkıyor! Geri vitesi bile yok: Fiyatını duyan inanamıyor
Başlık ResmiDünyanın en küçük arabası açık artırmaya çıkıyor! Geri vitesi bile yok: Fiyatını duyan inanamıyor

Sadece 1,4 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde olan Peel P50, bir yetişkin ve bir alışveriş çantasının sığabileceği şekilde tasarlandı. Üç tekerlekli otomobil, 1964 yılında Man Adası'nda faaliyet gösteren Peel Engineering Company tarafından üretildi.

İlk satışa çıktığında 199 sterlin (yaklaşık 13 bin TL) fiyat etiketi taşıyan aracı diğer otomobillerden ayıran en ilginç özelliklerinden biri ise geri vitesinin olmaması. Sürücünün aracı geri çevirmesi gerektiğinde arka bölümdeki özel kolu kullanarak otomobilin arkasını kaldırması ve aracı elle döndürmesi gerekiyor.

Dünyanın en küçük arabası açık artırmaya çıkıyor! Geri vitesi bile yok: Fiyatını duyan inanamıyor
Başlık ResmiDünyanın en küçük arabası açık artırmaya çıkıyor! Geri vitesi bile yok: Fiyatını duyan inanamıyor

30'DAN AZ ÖRNEĞİ KALDI

2010 yılında Guinness Rekorlar Kitabı tarafından "Dünyanın En Küçük Seri Üretim Otomobili" olarak tanınan aracın günümüzde 30'dan az örneğinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Iconic Auctioneers/BNPS
Başlık ResmiKaynak: Iconic Auctioneers/BNPS

Independent'ın aktardığına göre, açık artırmaya çıkarılacak zeytin yeşili otomobil ise 1964 yılında Finlandiya'ya sıfır olarak gönderildi ve bu yılın başlarına kadar burada kaldı. Iconic Auctioneers yetkilileri, aracın orijinal ve yenilenmemiş durumda olduğunu belirtti. Finlandiya'dan İngiltere'ye getirilen otomobilin tamamen yenilenmeye hazır olduğu ifade edildi.

Dünyanın en küçük arabası açık artırmaya çıkıyor! Geri vitesi bile yok: Fiyatını duyan inanamıyor
Başlık ResmiDünyanın en küçük arabası açık artırmaya çıkıyor! Geri vitesi bile yok: Fiyatını duyan inanamıyor

Müzayede şirketinin otomobil uzmanı Alex Lucocq, aracın nadir bulunmasının değerini artırdığına dikkat çekerek, orijinal bir Peel P50'nin günümüzde aynı dönemde üretilen birçok İngiliz spor otomobilinden daha yüksek fiyatlara ulaşabildiğini belirtti.

Dünyanın en küçük seri üretim otomobillerinden biri olarak tarihe geçen Peel P50, 14 Kasım'da açık artırmaya çıkacak. Yaklaşık 60 yıllık geçmişe sahip ve sayılı örneği günümüze ulaşan aracın 40 bin ila 60 bin sterlin arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

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