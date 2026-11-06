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Havalimanında büyük operasyon! Üç bavuldan 3000 tane çıktı: Çorapların arasına gizlemişler

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Havalimanında büyük operasyon! Üç bavuldan 3000 tane çıktı: Çorapların arasına gizlemişler
Başlık ResmiHavalimanında büyük operasyon! Üç bavuldan 3000 tane çıktı: Çorapların arasına gizlemişler

Peru'daki Jorge Chávez Uluslararası Havalimanı’nda üç yolcunun bavullarındaki kirli çorapların arasına saklanmış 3 binden fazla tarantula bulundu. Örümcekleri Almanya'ya götürmek üzere kaçırmaya çalışan iki Alman ve bir Polonyalı gözaltına alındı. Ele geçirilen canlılar arasında henüz bilim dünyasında tanımlanmamış türlerin de olduğu açıklandı.

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Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chávez Uluslararası Havalimanı, akıllara durgunluk veren kaçakçılık girişimine sahne oldu. Gümrük görevlileri, Almanya'ya gitmeye hazırlanan üç yolcunun bavullarında yaptıkları aramada 3 binden fazla tarantula ele geçirdi. Örümceklerin kirli çorapların arasına gizlenerek ülkeden çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi.

Havalimanında büyük operasyon! Üç bavuldan 3000 tane çıktı: Çorapların arasına gizlemişler
Başlık ResmiHavalimanında büyük operasyon! Üç bavuldan 3000 tane çıktı: Çorapların arasına gizlemişler

3 AYRI BAVULDA 3 BİN TARANTULA

Peru Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Servisi’nin AFP’ye yaptığı açıklamada, tarantulaların iki Alman ve bir Polonya vatandaşına ait üç ayrı bavulda bulunduğu aktarıldı.

Gümrük kontrolü sırasında bavulların içinde olağan dışı hareketlilik fark eden görevliler, yaptıkları incelemede çok sayıda örümcekle karşılaştı. Yaban hayatı kontrol teknisyeni Cora Suarez, aramada farklı büyüklüklerde tarantulalar bulduklarını belirterek, "Bazılarının hareket ettiğini fark ettik. Küçük olanlar da vardı, büyük olanlar da" dedi.

Havalimanında büyük operasyon! Üç bavuldan 3000 tane çıktı: Çorapların arasına gizlemişler
Başlık ResmiHavalimanında büyük operasyon! Üç bavuldan 3000 tane çıktı: Çorapların arasına gizlemişler

ARALARINDA BİLİM DÜNYASININ HENÜZ TANIMLAMADIĞI TÜRLER DE VAR

Suarez, ele geçirilen örümceklerin Peru'nun farklı bölgelerinden toplandığını ve yumurta, yavru ve yetişkin olmak üzere çeşitli gelişim aşamalarında bulunduğunu aktardı. Canlılar arasında bilim dünyası tarafından henüz tanımlanmamış türlerin de yer aldığı bildirildi.

Havalimanında büyük operasyon! Üç bavuldan 3000 tane çıktı: Çorapların arasına gizlemişler
Başlık ResmiHavalimanında büyük operasyon! Üç bavuldan 3000 tane çıktı: Çorapların arasına gizlemişler

1,5 MİLYON EUROLUK KAÇAKÇILIK GİRİŞİMİ

SERFOR yetkilisi Suarez, Avrupa'da tek bir tarantulanın yaklaşık 500 euroya (yaklaşık 28 bin TL) satılabildiğini belirtti. Bu hesaba göre ele geçirilen örümceklerin toplam piyasa değerinin 1,5 milyon euroya ulaşabileceği ifade edildi. Kaçakçılıkla bağlantılı oldukları belirlenen iki Alman ve bir Polonyalı gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında cezai işlem başlatılacağı açıklandı.

Havalimanında büyük operasyon! Üç bavuldan 3000 tane çıktı: Çorapların arasına gizlemişler
Başlık ResmiHavalimanında büyük operasyon! Üç bavuldan 3000 tane çıktı: Çorapların arasına gizlemişler

Yasa dışı hayvan ticareti, dünyadaki biyolojik çeşitliliğin azalmasının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Peru'daki operasyon ise nadir canlıların uluslararası kaçakçılık ağları üzerinden nasıl ticarete konu edildiğini bir kez daha ortaya koydu.

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