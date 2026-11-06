Hong Kong'da 2023 yılında öldürülen model Abby Choi'nin cinayetine ilişkin davada ortaya çıkan yeni bulgular kan dondurdu. Genç kadının parçalanan cesedinin farklı noktalarda saklandığı, başının çorba tenceresinde, bacaklarının ise buzdolabında bulunduğu açıklandı. Cinayetle suçlanan eski eşi ve ailesinin yargılanması sürüyor.

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Hong Konglu ünlü isim Abby Choi'nin 2023 yılında öldürülmesine ilişkin davada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Yüksek Mahkeme'de görülen duruşmada, 28 yaşındaki Choi'nin öldürüldükten sonra cesedinin elektrikli testereyle parçalandığı, parçaların ise iki çorba tenceresi ile buzdolabında saklandığı ortaya çıktı.

CESEDİ ORTADAN KALDIRDIĞINI KABUL ETTİ

Davanın beşinci haftasında, Choi'nin eski kayınpederi 68 yaşındaki emekli polis memuru Kwong Kau, cesedi yasa dışı şekilde ortadan kaldırma suçunu kabul etti. Ancak cinayet suçlamasını kabul etmeyen Kwong, iki oğluyla birlikte yargılanmaya devam ediyor.

South China Morning Post’un haberine göre, polis memuru Chan Wai-hung, mahkemede verdiği ifadede modelin bulunduğu Lung Mei köyündeki dairede yapılan incelemelere ilişkin bilgi verdi. Polis memuru, daireye girdiklerinde yoğun bir oda parfümü kokusuyla karşılaştıklarını ve pencerelerin tamamen siyah bantlarla kapatıldığını anlattı.

Ünlü modelin başı tencereden, bacakları buzdolabından çıktı! Hong Kong’taki vahşette kan donduran gelişme

BACAKLARI ÇÖP TORBALARINDAN ÇIKTI

Evde yapılan incelemelerde, tahta bir doğrama tahtası ve insan eti ile iç organlarına ait olduğu değerlendirilen parçaların bulunduğu plastik bir kutu ele geçirildi. Choi'nin bacakları ise oturma odasındaki buzdolabında, iki ayrı çöp torbasının içinde bulundu.

BAŞINI TENCEREYE KOYMUŞLAR

Polis ekipleri ayrıca iki çorba tenceresine el koydu. Yapılan incelemede tencerelerden birinin içinde Choi'nin başının bulunduğu belirlendi. Mahkemede ifade veren adli uzman Dr. Tam Cheok-ning de Choi'nin cesedinde tespit edilen kesik izlerinden birinin, dairede ele geçirilen elektrikli testerelerden birinin bıçağıyla uyumlu olduğunu açıkladı.

Savcılığın iddiasına göre Choi, 21 Şubat'ta eski kayınbiraderi Anthony Kwong'un kullandığı araca bindi. Genç kadının, sekiz yaşındaki kızını okuldan almak için götürüleceğini düşündüğü belirtildi. Ancak yolculuk sırasında yanında oturan eski eşi Alex Kwong'un Choi'nin başına çekiçle vurduğu öne sürüldü.

Ünlü modelin başı tencereden, bacakları buzdolabından çıktı! Hong Kong’taki vahşette kan donduran gelişme

Polis, olaydan üç gün sonra cinayetin işlendiği belirtilen dairede yaklaşık bir kilogram ağırlığında bir çekiç buldu. Bir hırdavatçı çalışanı da söz konusu çekicin 15 Şubat'ta Anthony Kwong'a satıldığını doğruladı.

CİNAYETİN ARKASINDAKİ NEDEN LÜKS DAİRE ANLAŞMAZLIĞI MI?

Savcılığa göre cinayetin arkasında yaklaşık 72 milyon Hong Kong doları değerindeki lüks bir dairenin satışı nedeniyle yaşanan anlaşmazlık bulunuyor.

İddiaya göre Choi'nin daireyi satmak istemesi, eski kayınpederi Kwong Kau ile arasında gerginliğe yol açtı. Savcılık, eski eş Alex Kwong, eski kayınpeder Kwong Kau ve eski kayınbirader Anthony Kwong'un cinayeti birlikte planlayıp gerçekleştirdiğini öne sürüyor. Üç sanık ise cinayet suçlamalarını kabul etmiyor.

Ünlü modelin başı tencereden, bacakları buzdolabından çıktı! Hong Kong’taki vahşette kan donduran gelişme

Bununla birlikte sanıklar, Choi'nin cenazesinin yasal şekilde defnedilmesini engelleme suçunu kabul etti. Eski kayınpeder Kwong Kau da duruşma sırasında bu suçlamaya ilişkin tutumunu değiştirerek suçunu itiraf etti.

Cinayet suçlamasından mahkûm edilmeleri halinde Alex Kwong, Kwong Kau ve Anthony Kwong ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Yargılama ise devam ediyor.

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