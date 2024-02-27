Ankara'da şüpheli paket tatbikatı! EGM vatandaşları uyardı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay İzmir caddesi civarında şüpheli paket uygulaması yapılacağını duyurdu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kızılay İzmir caddesi civarında şüpheli paket uygulaması yapılacağını açıkladı. Emniyet müdürlüğü, vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini söyledi.
ANKARA'DA ŞÜPHELİ PAKET TATBİKATI
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay İzmir caddesi civarında şüpheli paket uygulaması yapılacağını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kızılay İzmir Caddesi civarında güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır.
Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi