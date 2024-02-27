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    • Haberler > Gündem > Ankara'da şüpheli paket tatbikatı! EGM vatandaşları uyardı

    Ankara'da şüpheli paket tatbikatı! EGM vatandaşları uyardı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ankara&#039;da şüpheli paket tatbikatı! EGM vatandaşları uyardı
    Ankara Emniyet Müdürlüğü, Şüpheli Paket, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay İzmir caddesi civarında şüpheli paket uygulaması yapılacağını duyurdu.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Kızılay İzmir caddesi civarında şüpheli paket uygulaması yapılacağını açıkladı. Emniyet müdürlüğü, vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini söyledi.

    ANKARA'DA ŞÜPHELİ PAKET TATBİKATI

    Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay İzmir caddesi civarında şüpheli paket uygulaması yapılacağını açıkladı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kızılay İzmir Caddesi civarında güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır.

    Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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