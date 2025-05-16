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Ankara'daki 'istek parça' cinayeti davasında yeni gelişme: Yargıtay bir cezayı onadı, iki cezayı az buldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara&#039;daki &#039;istek parça&#039; cinayeti davasında yeni gelişme: Yargıtay bir cezayı onadı, iki cezayı az buldu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Müzisyen Onur Şener, Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2 Ekim 2022 tarihinde bir eğlence mekanında sahne aldığı sırada, istek parça çalmayı kabul etmediği için öldürülmüştü. Olay kamuoyunda büyük tepki uyandırmıştı. Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı uzmanlarınca yapılan çalışma sonunda kırık cam parçalarından oluşturulan iki bardak, delil olarak dava dosyasına girmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Onur Şener davasında kararını verdi. 

Ankara'da istek parça tartışması nedeniyle çıkan kavgada boynuna aldığı darbe sonucu hayatını kaybeden müzisyen Onur Şener davasında yeni bir gelişme yaşandı. Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay, sanık İlker Karakaş’a "kasten öldürme" suçundan verilen 25 yıl hapis cezasını onarken; sanıklar Ali Gündüz ve Semih Soyalp hakkında verilen cezaların yeterli olmadığına hükmetti.

2 SANIK İÇİN: 'YARDIM EDEN' KARARI

Ekol TV'nin haberine göre; Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ali Gündüz ile Semih Soyalp hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından verilen "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçuna ilişkin hükümleri bozdu. Kararın gerekçesinde, her iki sanığın da Onur Şener’in öldürülmesine "yardım eden" olarak katıldıkları ifade edildi. Böylece Yargıtay, verilen cezaları yetersiz bularak daha ağır ceza verilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Ankara'daki 'istek parça' cinayeti davasında yeni gelişme: Yargıtay bir cezayı onadı, iki cezayı az buldu - 1. Resim

BERAAT EDEN SANIKLAR İÇİN: DOĞRUDAN SORUMLULUKLARI YOK

Sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erberk hakkında yerel mahkemece verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından onandı. Daire, 2 ismin olayda doğrudan bir sorumluluğu bulunmadığını belirtti.

'İSTEK PARÇA' CİNAYETİ

Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp, Jale Erberk ve Gözde Gündüz olayın yaşandığı 2 Ekim 2022'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti. Müzik programı saat 01.00'de biten maktul Onur Şener, bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti. Bu sırada sanıklardan Karakaş, sahneye gelerek Şener ile tartışmaya başladı. Diğer müşteriler, ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu.

Ankara'daki 'istek parça' cinayeti davasında yeni gelişme: Yargıtay bir cezayı onadı, iki cezayı az buldu - 2. Resim

Karakaş ve diğer sanıklar, bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan maktul Şener ve sanıkların ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü. Kırık cam bardakla boynundan yaralan Şener, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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