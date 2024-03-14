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Haberler > Gündem > Torunu ile parka giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Emanet bebek 1 gün sonra bulundu

Torunu ile parka giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Emanet bebek 1 gün sonra bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Torunu ile parka giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Emanet bebek 1 gün sonra bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de 1,5 yaşındaki torununu parka götüren kadın başına gelebilecek en kötü olaylardan birini yaşadı. Bir anlık dalgınlık ile torununu kaybeden kadın, durumu hemen polislere haber verdi. Ekipler her yeri didik didik aradı, zaman geçmek bilmedi. Acılı anneanne 1 gün torununu kaybettiği parkta gazetecilere açıklama yaparken güzel haberi aldı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'nde. Anneanne Sibel Karatutlu, 12 Mart Çarşamba günü saat 19.00 civarında 1,5 yaşındaki torunu D.D.Ç'yi evlerinin yakınındaki parka götürdü. Kadının bir anlık dalgınlığı sonrası bebek ortadan kayboldu. Korkuyla her yeri arayan anneanne torununu bulamadı. Paniğe kapılan kadın durumu önce yakınlarına haber verdi. Ailecek yapılan arama çalışmaları da başarısız olunca soluğu karakolda aldılar...

Torunu ile parka giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Emanet bebek 1 gün sonra bulundu - 1. Resim

KAYIP BEBEK İÇİN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPILDI

Kayıp çocuğun annesi olduğunu belirten anneanne Sibel Karatutlu, bulunması için çağrıda bulundu. Akkent Mahallesi Muhtar Adayı Suna Güngör de çocuğun bulunması için sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptı.

Torunu ile parka giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Emanet bebek 1 gün sonra bulundu - 2. Resim

PARKTA DURUMU GAZETECİLERE ANLATIRKEN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Acılı anneanne olaydan bir gün sonra torununu kaybettiği parkta gazetecilere açıklama yaparken gelen telefon ile hayatının sevincini yaşadı. Mezitli Polis Merkezinden arayan bir memur, çocuğun bulunduğunu ve karakola gelmeleri gerektiğini söyledi.

Torunu ile parka giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Emanet bebek 1 gün sonra bulundu - 3. Resim

Olayın doğruluğunu teyit etmeye çalışan Karatutlu ise polisten görüntülü aramasını istedi. Polis bu isteği geri çevirmedi ve görüntülü arayarak, çocuğu anneannesine gösterdi. Gelişmeler üzerine Karatutlu, yanına kızı L.Ç.'yi de alarak polis merkezine gitti. Polis merkezinde çocuğuna kavuşan aile mutluluk yaşarken, çocuğun L.Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Çocuğu bulan polis ekipleri, çocuğun ailesine teslim edilmesi için gerekli çalışmaları başlattı.

Torunu ile parka giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Emanet bebek 1 gün sonra bulundu - 4. Resim

1 GECE SOKAKTA KALDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken kaybolduğu bölgeden kilometrelerce uzakta bulunan çocuğun geceyi nerede ve nasıl geçirdiğine yönelik bir açıklama yapılmadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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