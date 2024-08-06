Antalya'da Alman kadından bir süredir haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Alman kadın evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Avsallar Mahallesi'ndeki bir apartmanda kendisine ait dairede yaşayan 75 yaşındaki Alman vatandaşı Elisabeth Koehler Manstein'den bir süredir haber alınamıyordu.

Apartman sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Manstein'nin dairesinin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler, Alman kadını mutfaktaki sandalye üzerinde hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Manstein'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.