Antalya’da hasta yakınlarından 2 sağlık çalışanına darp, hakaret, tehdit

16 Ocak 2024 09:33 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 09:36

Sağlıkta şiddet son bulmuyor… Bu kez adres Antalya’nın Kepez ilçesi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sema Yazar Semt Polikliniğinde görevli sağlık çalışanı Serkan M. ile güvenlik görevlisi İsmail Ş, 3 hasta yakını ile aralarında çıkan tartışmada darbedildi.

Hakarete ve tehdide maruz kaldıklarını söyleyen sağlık çalışanları, polikliniğin camının da bu kişilerce kırıldığını öne sürdü.

BEYAZ KOD VERDİ

Poliklinik doktorunun, sağlık çalışanının şiddet görmesi nedeniyle "beyaz kod" verdiği olayla ilgili Serkan M. ile İsmail Ş. darp raporu alıp, hasta yakınlarından şikayetçi oldu.

Polise, tartışmada üzerlerine çakmak ve araç anahtarı da atıldığını iddia eden Serkan M. ayrıca yaşanan arbedede gözlüğünün kırıldığını, mesai arkadaşı İsmail Ş. ile giysilerinin yırtıldığını beyan etti.

İŞLEM BAŞLATILDI

Olaya karışan şüpheliler hakkında "kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret" suçlamasıyla işlem başlatıldı.