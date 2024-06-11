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Antalya'daki kaza yürekleri ağza getirdi! Anne ve 2 çocuğu ölümden döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazası bir anne ve iki çocuğunu hayattan koparıyordu. Aniden yola fırlayan 2 yaşındaki kız ile kızını kurtarmak isteyen annenin çaresizliği güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobili yola bir anda çıkan küçük kıza ve onu kurtarmak isteyen anneye çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada; anne ve 2 yaşındaki kızı yaralanırken, pusetteki bebek ise kazayı yaralanmadan atlattı. Kazada yaralanan anne olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülürken, 2 yaşındaki kız ile pusetteki bebeği çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye götürdü.

Antalya'daki kaza yürekleri ağza getirdi! Anne ve 2 çocuğu ölümden döndü - 1. Resim

YOLA BİRDEN ATLADI YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametine seyir halindeki İsmet Taşbaş’ın kullandığı 07 LR 404 plakalı otomobil, elinde puset ve 2 yaşındaki kızıyla birlikte 1037 sokaktan Fevzipaşa Caddesi'ne çıkan anne ve 2 yaşındaki kızına çarptı. Kazada yaralanan anne Ayşe Şahin, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken 2 yaşındaki Zümra Şahin ve kazayı yaralanmadan atlatan pusetteki bebek, kendilerine çarpan otomobilin sürücüsü tarafından hastaneye götürüldü.

Antalya'daki kaza yürekleri ağza getirdi! Anne ve 2 çocuğu ölümden döndü - 2. Resim

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, 2 yaşındaki kızı kaldırımda beklerken pusetle yolun karşısına geçen Ayşe Şahin’in puseti karşı kaldırıma bıraktıktan sonra 2 yaşındaki kızını almak üzere geri döndüğü sırada küçük kızın aniden yola fırladığı, kızını kurtarmak için koşan anne ve kızına otomobilin çarptığı, çarpmanın şiddetiyle küçük kızın havaya fırladığı görüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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