Antalyalılar şaşkın! Termometre 17 dereceyi gösteriyordu, sokaklar bembeyaz oldu

22 Ocak 2024 09:35 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 10:04

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, sokakları beyaza bürüdü.

Antalya’da akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Yağan dolu ile yollar ve sokaklar bir anda beyaza büründü. Kısa süreli yağış, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

22 OCAK – 16 OCAK ANTALYA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°. 24 Ocak 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 25 Ocak 2024 Perşembe Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. 26 Ocak 2024 Cuma Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°.