Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Antalyalılar şaşkın! Termometre 17 dereceyi gösteriyordu, sokaklar bembeyaz oldu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Antalya’da hava 17 dereceyken, dolu yağışıyla sokaklar bembeyaz oldu. Vatandaşlar o anları evlerinin penceresinden ve balkonlarından kayıt altına aldı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, sokakları beyaza bürüdü.

    Antalya’da akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Yağan dolu ile yollar ve sokaklar bir anda beyaza büründü. Kısa süreli yağış, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Antalyalılar şaşkın! Termometre 17 dereceyi gösteriyordu, sokaklar bembeyaz oldu

    22 OCAK – 16 OCAK ANTALYA HAVA DURUMU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°. 24 Ocak 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 25 Ocak 2024 Perşembe Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. 26 Ocak 2024 Cuma Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°.

    Antalyalılar şaşkın! Termometre 17 dereceyi gösteriyordu, sokaklar bembeyaz oldu

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AntalyaKarDolu
    Haberler > Gündem > Antalyalılar şaşkın! Termometre 17 dereceyi gösteriyordu, sokaklar bembeyaz oldu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    PKK'ya ağır darbe! Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 14 terörist öldürüldü - GündemFırat Kalkanı bölgesinde 14 terörist öldürüldüFatih Selek yazdı: Sözcü o haberi niye yaptı? - GündemSözcü o haberi niye yaptı?Sosyal medyada viral olmuştu, drone videosunun aslı ortaya çıktı - GündemDrone videosunun aslı ortaya çıktıMuş'ta yoğun kar ve tipide mahsur kalan 22 araçtaki 69 kişi kurtarıldı - GündemYoğun kar ve tipide mahsur kalan 22 araç kurtarıldıZonguldak’ta faciadan kıl payı dönüldü! Dev kaya parçaları yola düştü - GündemZonguldak’ta faciadan kıl payı dönüldü! Dev kaya parçaları yola düştüİstanbul'da göçmen kaçakçılarına Kalkan-10 operasyonu: 9 kişi yakalandı - GündemGöçmen kaçakçılarına geçit yok: Çok sayıda kişi yakalandıKaraköy’de can panzarı! Vapurdan dengesini kaybedip denize düştü - GündemKaraköy’de can panzarı! Vapurdan dengesini kaybedip denize düştüVan'da deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi - GündemVan'da deprem oldu! Çevre illerden de hissedildiUlaşıma hava engeli! İDO ve BUDO seferleri iptal edildi - GündemUlaşıma hava engeli! İDO ve BUDO seferleri iptal edildiProfesörün sözüne güvendi, hem bacağından hem parasından oldu - GündemProfesörün sözüne güvendi, hem bacağından hem parasından oldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...