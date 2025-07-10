Araç sahipleri dikkat! Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 9 ilde yarın başlıyor
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yarın itibarıyla 9 ilde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla ortalama hız denetimi uygulamasına geçileceğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından bu geceden itibaren 9 ilde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine başlanacağını bildirdi.
YARIN BAŞLIYOR
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:
"Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas ve Van illerini kapsayan karayollarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine 10 Temmuz 2025 tarihi itibari ile başlanılacaktır"
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci