Araç sahipleri dikkat! Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 9 ilde yarın başlıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yarın itibarıyla 9 ilde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla ortalama hız denetimi uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından bu geceden itibaren 9 ilde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine başlanacağını bildirdi.

YARIN BAŞLIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı: