Aracında öldürülen taksicinin katili cezaevinde saldırıya mı uğradı? Erge ailesinden açıklama var
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İzmir'de aracına aldığı şahıs tarafından 3 kurşunla öldürülen taksici Oğuz Erge'nin aile avukatları bir açıklama yaptı. Tutuklanan katil zanlısı Delil Aysa'nın cezaevinde saldırıya uğradığı iddialarının yalanlandığı açıklamada, "Müvekkillerimiz bu gibi haberlere maruz bırakıldıkça acılar katlanmaktadır. Tek beklentimiz, failin hak ettiği en ağır cezayı almasından başka bir şey değildir" denildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı