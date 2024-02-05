Aracında öldürülen taksicinin katili cezaevinde saldırıya mı uğradı? Erge ailesinden açıklama var

İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge'nin ailesinin avukatları, açıklama yaptı. Ailenin avukatları Oğuzhan Aslan, Ahmet Serkan Göktürk ve Orhan Bakkal tarafından yapılan ortak açıklamada, fail hakkında adli sürecin yakından takip edildiği, İl Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma sürecini titizlikle yürüttüğü belirtildi.

KATİL CEZAEVİNDE SALDIRIYA MI UĞRADI?

Birtakım sosyal medya hesaplarında, failin cezaevinde saldırıya uğradığı ve ağır yaralı olduğu şeklinde haberlerin paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu paylaşım ve haberler gerçekliği yansıtmıyor. Müvekkillerimiz bu gibi haberlere maruz bırakıldıkça acılar katlanmaktadır. Müvekkillerimizin tek beklentisi, failin hak ettiği en ağır cezayı almasından başka bir şey değildir. Resmi makamlarca ve tarafımızca yapılacak açıklamalar dışındaki haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Ayrıca bazı sosyal medya hesaplarında Oğuz Erge ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin adli sürecin başlaması için gerekli işlemler yapılacaktır."

NE OLMUŞTU?