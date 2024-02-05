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    • Aracında öldürülen taksicinin katili cezaevinde saldırıya mı uğradı? Erge ailesinden açıklama var

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İzmir, Taksici, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İzmir'de aracına aldığı şahıs tarafından 3 kurşunla öldürülen taksici Oğuz Erge'nin aile avukatları bir açıklama yaptı. Tutuklanan katil zanlısı Delil Aysa'nın cezaevinde saldırıya uğradığı iddialarının yalanlandığı açıklamada, "Müvekkillerimiz bu gibi haberlere maruz bırakıldıkça acılar katlanmaktadır. Tek beklentimiz, failin hak ettiği en ağır cezayı almasından başka bir şey değildir" denildi.

    İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge'nin ailesinin avukatları, açıklama yaptı. Ailenin avukatları Oğuzhan Aslan, Ahmet Serkan Göktürk ve Orhan Bakkal tarafından yapılan ortak açıklamada, fail hakkında adli sürecin yakından takip edildiği, İl Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma sürecini titizlikle yürüttüğü belirtildi.

    KATİL CEZAEVİNDE SALDIRIYA MI UĞRADI?

    Birtakım sosyal medya hesaplarında, failin cezaevinde saldırıya uğradığı ve ağır yaralı olduğu şeklinde haberlerin paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
     
    "Bu paylaşım ve haberler gerçekliği yansıtmıyor. Müvekkillerimiz bu gibi haberlere maruz bırakıldıkça acılar katlanmaktadır. Müvekkillerimizin tek beklentisi, failin hak ettiği en ağır cezayı almasından başka bir şey değildir. Resmi makamlarca ve tarafımızca yapılacak açıklamalar dışındaki haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Ayrıca bazı sosyal medya hesaplarında Oğuz Erge ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin adli sürecin başlaması için gerekli işlemler yapılacaktır."
    Aracında öldürülen taksicinin katili cezaevinde saldırıya mı uğradı? Erge ailesinden açıklama var

    NE OLMUŞTU?

    Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı. Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
     
    Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmış ve tutuklanmıştı. Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı.
    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İzmirTaksici
    Haberler > Gündem > Aracında öldürülen taksicinin katili cezaevinde saldırıya mı uğradı? Erge ailesinden açıklama var
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