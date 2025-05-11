Arsenik ve cıva en tehlikeli zehir! Bakan Fidan suikasta uğradığını açıklamıştı...

Hakan Fidan’ın Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı olduğu dönemde ağır arsenik ve cıva verilerek suikasta uğradığı suikasta uğradığını ve tedavi gördüğünü açıklamıştı. Arsenik ve cıva zehirlenmelerinde bu detay dikkat çekiyor, eğer tedavi edilmezse...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında dört beş yıl önce ağır arsenik ve cıva verilerek suikasta uğradığını, bu olaylardan ötürü bir süre tedavi gördüğünü açıkladı. Söz konusu suikastın Fidan’ın Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı olduğu dönemde gerçekleştiği öğrenildi. Fidan’ın açıklamalarıyla gündeme gelen arsenik ve cıva zehirlenmeleri tedavi edilmediği takdirde yavaş ve acı dolu ölüme sebebiyet veriyor.

BELİRTİLERİ NELER?

Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, ishal, hızlı kalp atışı, kas krampları, bilinç kaybı, ciltte lekeler, sinir hasarı ve kanser riski gibi belirtiler veren arsenik zehirlenmesinde çeşitli tedavi metotları bulunuyor. Ağır metal zehirlenme türlerinden biri olan cıva zehirlenmesi ise genellikle öksürük, nefes almada zorluk, mide bulantısı, kusma ve diş etlerinde kanama veya şişlik şeklinde belirti veriyor.

TEDAVİSİ NE?

Şelasyon tedavisi, oksijen, ilaç, diyaliz ve ameliyatla cıva vücuttan çıkarılmaya çalışılır.