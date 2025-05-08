Bakan Fidan'dan Varşova'da diplomatik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gymnich) marjında yapılan oturuma katıldı. Fidan toplantının ardından Avrupalı mevkidaşları ile diplomatik temaslarda bulundu.

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BAKAN FİDAN'DAN AVRUPALI MEVKİDAŞLARIYLA İKİLİ GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından, Bakan Fidan'ın, AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamındaki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Fidan, Avusturyalı mevkidaşı Meinl-Reisinger, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile ayrı ayrı ikili görüşmelerde bulundu.