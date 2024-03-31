Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Artvin Belediye Başkanlığını CHP adayı Bilgehan Erdem kazandı

Artvin Belediye Başkanlığını CHP adayı Bilgehan Erdem kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Artvin Belediye Başkanlığını CHP adayı Bilgehan Erdem kazandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Artvin Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Bilgehan Erdem kazandı

Ülke genelinde sandıkların yüzde 50'den fazlası açılırken Artvin'de sonuç netleşti.

OYLARIN YÜZDE 44'ÜNÜ ALDI

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bilgehan Erdem 6 bin 467, AK Parti adayı Mehmet Kocatepe 6 bin 209 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 100) Erdem oyların yüzde 44.60'ını aldı.

BİLGEHAN ERDEM KİMDİR?

Bilgehan Erdem, 1971 yılında Artvin'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden 1996'da mezun olan Erdem, Artvin Kazım Karabekir Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak meslek hayatına başladı.

Bir süre amatör ligde basketbol hakemliği de yapan Erdem, Artvin Geleneksel Boğa Güreşlerini Yayma Yaşatma ve Yaylalarını Koruma Derneğinin kurucuları arasında yer aldı, boğa güreşleri hakemliği ile boğa yetiştiriciliği de yaptı.

CHP'nin adayı Erdem, evli ve iki çocuk babasıdır.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Komünist Başkan'a soğuk duş! Tunceli'yi bırakıp Kadıköy'den aday olmuştu - Gündem'Komünist Başkan'a soğuk duş!Bilecik'te CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşı kazandı - GündemBilecik'te kesin olmayan sonuçlara göre kazanan belliAnkara'da Mansur Yavaş kutlamaları başladı - GündemAnkara'da Mansur Yavaş kutlamaları başladıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda önemli görüşmeler - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda önemli görüşmelerAdem Uzun mu, Hilmi Bilgin mi önde? İşte Sivas seçim sonuçları - GündemAdem Uzun mu, Hilmi Bilgin mi önde?"Kapım DEM Parti hariç herkese açık olacak" demişti! Afyonkarahisar'da Burcu Köksal önde - GündemCHP'de kriz çıkaran Afyonkarahisar'da son durumAK Parti, Yeniden Refah, DEM Parti arasında kıyasıya yarış: İşte Şanlıurfa'dan ilk sonuçlar - Gündemİşte Şanlıurfa'dan ilk sonuçlarEskişehir son seçim sonucu... İdris Nebi Hatipoğlu mu Ayşe Ünlüce mi? - GündemEskişehir'de kıyasıya rekabet!Oy kullanırken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti - GündemOy kullanırken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybettiUsame Bin Ladin’in posteri asıldı: İki gözaltı - GündemUsame Bin Ladin’in posteri asıldı: İki gözaltı
Sonraki Haber Yükleniyor...