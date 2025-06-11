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Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa... 3 belediye için gözler seçimlerde! O belediye el mi değiştirecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa... 3 belediye için gözler seçimlerde! O belediye el mi değiştirecek?
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Yolsuzluk' operasyonu kapsamında tutuklanan Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediye başkanlarının yerine vekalet edecek isimler için gözler belediye meclislerine çevrildi. İşte seçim sonuçlarına dair beklentiler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların beşinci dalgasında gözaltına alınan isimlerden üçü Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgül, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ydı. 

Tutuklamalar sonrası belediyelerde başkanvekilliği seçimi yapılacak. Belirlenecek başkanvekilleri, belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığı sürede yetkiyi devralacak. 

GAZİOSMANPAŞA'DA GÖZLER AK PARTİ'DE

EKOL TV'de yer alan habere göre Gaziosmanpaşa'daki seçimde, AK Parti'nin 16, MHP'nin 3 ve CHP'nin 16 üyesi bulunuyor. MHP ve AK Parti'nin 19 üyesi bulunuyor. Ağırlıklı olarak AK Parti adayının bu seçimi kazanması öngörülürken CHP'den Murat Topaloğlu'nun aday olacağı öne sürüldü. 

Avcılar'da ise CHP'nin 24 meclis üyesi bulunuyor. AK Parti'nin 10, MHP'nin 2 meclis üyesi bulunuyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE SON DURUM

Büyükçekmece'de ise toplamda 37 sandalye bulunuyor, bunlardan 23'ü CHP'nin meclis üyelerine ait. 12 tanesi AK Parti ve 2'si MHP'li meclis üyelerine ait.

Başkanvekilliği görevini yürüten Ahmet Şahin'in seçimde aday olacağı bekleniyor. 

Öte yandan AK Parti'nin adayları belli oldu. 

İşte o isimler:

Gaziosmanpaşa Belediye başkan vekili adayı Eray Karadeniz.

Büyükçekmece Belediye Başkan vekili adayı Mustafa Yazıcı.

Avcılar Belediye başkan vekili adayı Mahmud Lökbaş.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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