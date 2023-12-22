Dükkan basıp, yumruk atmıştı... Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı!

22 Aralık 2023 19:28 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 23:43

Avcılar'da iddiaya göre kendisine küfür eden ve eski polis olduğu öğrenilen dönerci Abidin Beytullah Öztürk'ü iş yerinde darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı.

GÖREVDEN ALINDI

İstanbul Valisi Gül medyaya yansıyan üzücü görüntüler sonrası Murat Özburun hakkında soruşturma açıldığını, ardından da görevden alındığını sosyal meyda hesabından duyurdu.

"SEBEBİ NE OLURSA OLSUN KABUL EDİLEMEZ"

Konuya ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Emniyet Müdürü Murat Özburun'un görevden alındığını bildirdi. Yapılan paylaşımda Vali Gül, "Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun’un, medyaya yansıyan görüntüleri derin üzüntüye sebep olmuştur. Sebebi ne olursa olsun kabul edilmesi mümkün olmayan bu olay nedeniyle Murat Özburun, Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmekte olup, olayın incelenmesi için müfettiş talebinde bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Avcılar Emniyet Müdürü ile bir süredir göreve gitmediği için polislikten uzaklaştırılan A.B.Ö. arasında çıkan tartışmayla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapılmıştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “21 Aralık tarihinde, Avcılar ilçesinde görevli Müstafi Polis Memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında çıkan olayla ilgili olarak adli ve idari işlem başlatılmıştır. Yapılan ön tespitte müstafi polis memurunun, ilçesindeki karakol denetiminden dönen İlçe Emniyet Müdürü'nün aracı geçtiği esnada, ailesine küfür etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü aracından inerek iş yerine doğru gitmiş, aralarında arbede çıkmıştır. 21 Aralık tarihinde Müstafi Polis Memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında yaşanan olaya ilişkin adli ve idari tahkikatın tamamlanmasına müteakip kamuoyu bilgilendirilecektir” ifadelerine yer verilmişti.