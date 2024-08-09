AVM'de korkutan yangın! Dumanlar etrafı kapladı, büyük panik yaşandı

AVM'nin otopark girişinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Etrafı dumanlar kaplarken, vatandaşlar paniğe kapıldı.

Binlerce insanın her gün ziyaret ettiği alışveriş merkezlerinde yangınlar çıkmaya devam ediyor. İstanbul'da yaşanan yangınların ardından bu kez Bolu'da bir AVM'nin otoparkında yangın çıktı. Dumanların etrafı kapladığı AVM'de büyük panik yaşandı.

AVM OTOPARKINDA DUMANLAR YÜKSELDİ

İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otopark girişinde bulunan güvenlik görevlisi kulübesinin yandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi sevk edildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

YANGININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Yangın esnasında etrafa yayılan duman nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken, yangının nöbet kulübesinin yanında bulunan çöp konteynerinin de yanmasıyla büyüdüğü belirlendi.

Söndürülen yangında güvenlik kulübesi kullanılamaz hale geldi.