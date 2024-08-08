Edirne'de tren istasyonunda korkutan yangın

Edirne'deki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Tren Garı İstasyonu şantiye alanında yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik yoğun çalışmayla yangını söndürdü.

Edirne Tren Garı şantiye alanında bulunan ahşap traverslerden çıkan yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangın, Edirne İstasyon Mahallesi Güney Çevre Yolu’nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Tren Garı İstasyonu şantiye alanında meydana geldi.

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Edirne Tren Garı şantiye alanında bulunan ahşap traverslerden henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alanda bulunan ahşap tahta malzemelerden çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin ve dumanların göğe yükseldiği yangına İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Alevleri garajda bulunan kamyonlara sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf etti. Yangın yaklaşık 1 saat çalışmayla söndürülerek, kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.