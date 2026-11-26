Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatının geçersiz sayılmasına ilişkin karar alındı. Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi, açıklamada “Kararı reddediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında kabul edilen kararı reddetti. Bakanlık, kararda yer alan iddiaları "taraflı ve mesnetsiz" olarak nitelendirdi.

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KARARA RET

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"AP Genel Kurulu'nun bugün düzenlenen oturumunda, Libya'yla 2019 yılında imzaladığımız Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında kabul edilen, taraflı ve mesnetsiz iddialar içeren kararı reddediyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda herhangi bir yetkiye sahip olmadığı hatırlatıldı.

"AB'NİN DENİZ YETKİ ALANLARINDA YETKİSİ YOK"

Açıklamada, bu durumun AB Adalet Divanı'nın kendi kararıyla da ortaya konulduğu anımsatıldı. AP'nin üye ülkeler arası dayanışma gerekçesiyle uluslararası hukuku hiçe sayarak ve siyasi saiklerle kararlar kabul etmesinin "beyhude bir çaba" olduğu vurgulandı.

DOĞU AKDENİZ İÇİN DİYALOG VURGUSU

Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın tesis edilmesinin diyalog, iyi komşuluk, saygı ve işbirliğini önceleyen yaklaşımlar sayesinde mümkün olacağının altı çizilen açıklamada, AB yetkililerinden beklentinin bu doğrultuda bir tutum benimsenmesi olduğu kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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