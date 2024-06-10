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Aydın'da 75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Efeler ilçesinde Binnaz Akyağcı'dan bir süredir haber alamayan yakınları Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine gitti. Akyağcı'nın evde hareketsiz yattığının görülmesi üzerine sağlık ekibine haber verildi.

CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan Akyağcı'nın cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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