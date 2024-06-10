Aydın'da 75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Efeler ilçesinde Binnaz Akyağcı'dan bir süredir haber alamayan yakınları Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine gitti. Akyağcı'nın evde hareketsiz yattığının görülmesi üzerine sağlık ekibine haber verildi.
CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR
Kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan Akyağcı'nın cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı