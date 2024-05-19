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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 şüpheliye tutuklama istemi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 şüpheliye tutuklama istemi
Ayhan Bora Kaplan, Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yedi şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Türkiye'nin son günlerdeki önemli gündem maddelerinden olan 'Ayhan Bora Kaplan soruşturması'nda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine birçok suçlamayla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 7 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre; gözaltındaki 7 şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nun, 'Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçunu düzenleyen 277/1, 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması' suçunu düzenleyen 258/1, 'Suçluyu kayırma' suçunu düzenleyen 283/1. maddeleri uyarınca tutuklanmaları istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Soruşturmaya ilişkin gözaltına alınan bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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