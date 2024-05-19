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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Soruşturmaya damga vuracak ifade... Dikkat çeken 'ambulans' detayı

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Soruşturmaya damga vuracak ifade... Dikkat çeken &#039;ambulans&#039; detayı

Gündem Haberleri

17/25 komplosunun iz düşümü olarak yorumlanan Ankara Emniyeti merkezli gelişmeler ülke gündemindeki yerini koruyor. Soruşturmada son göz altına alınan kişinin gizli tanık Serdar Sertçelik ile Organize Şube Müdür Yardımcısı arasında iletişime aracılık ettiği öne sürüldü. Öte yandan, 20 Kasım'da ayağından vurulan Sertçelik'in 27 Kasım'da evden sanki hastaneye gidiyormuş süsü verilerek ambulansla kaçırıldığı iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 7 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Soruşturmaya damga vuracak ifade... Dikkat çeken 'ambulans' detayı - 1. ResimAyhan Bora Kaplan - Serdar Sertçelik

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili yeni detaylar çıktı. Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner serbest bırakılırken bir sivilin daha gözaltına alınmasıyla sayı 8'e yükseldi. Serbest bırakılan Öner'in ifadesi ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILAN ŞUBE MÜDÜRÜ İTİRAFÇI OLDU

O iletişime aracılık ettiği belirtilen bir sivil daha başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındı.

Gökay Öner

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in ifadesi ortaya çıktı. Show TV'nin haberine göre, Öner ifadesinde Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili toplantılara çağrılmadığını, hiçbir evrakta imzası bulunmadığını iddia etti.

Ayrıca defalarca görevi bırakmak istediğini ancak reddedildiğini anlattı.

'AMBULANS' DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Gizli tanık Serdar Sertçelik ile ilgili de bir iddia daha söz konusu. 20 Kasım'da ayağından vurulan Sertçelik'in 27 Kasım'da evden sanki hastaneye gidiyormuş süsü verilerek ambulansla kaçırıldığı, önce Yunanistan'a geçtiği, burada kendisine Bulgar pasaportu verildiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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