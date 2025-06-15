Aylık 10 bin 125 lira! Bakan Göktaş duyurdu: Paralar hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakılan tam bağımlı bireyler ve ailelerine yönelik Evde Bakım Yardımı kapsamında bu ay 5,4 milyar liralık ödemenin yapılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, aylık 10 bin 125 TL tutarındaki yardımdan ortalama 540 bin kişinin yararlandığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı'ndan aylık ortalama 540 bin vatandaşın yararlandığını, bu ay toplam 5,4 milyar liralık yardımın hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı:

"Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz."

AYLIK 10 BİN 125 TL ÖDEME YAPILIYOR

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti: