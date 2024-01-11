AYM’den çok tartışılacak internet kararı!

11 Ocak 2024 05:18 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 05:22

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Anayasa Mahkemesi, CHP’nin ve Tavşanlı Sulh Ceza Hâkimliğinin başvurusu üzerine, internet ortamında yapılan yayınların içeriğinin çıkarılması veya erişimin engellenmesine imkân veren düzenlemenin bazı maddelerini ‘basın özgürlüğüne’ ağır müdahale olarak değerlendirerek iptal etti.

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Söz konusu maddeler 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Yüksek Mahkeme “Dava konusu kurallar, internet ortamında yapılan yayınların içeriğinin yayından çıkarılabilmesine veya bu yayınlara erişimin engellenmesine imkân tanımak suretiyle ifade özgürlüğünü ve bu yayının internet haberciliği kapsamındaki bir yayın da olabileceği gözetildiğinde basın özgürlüğünü sınırlamaktadır. Anayasa gereğince böyle bir sınırlamanın kanunla yapılması, anayasada öngörülen sınırlama sebeplerine, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine uygun olması gerekir” dedi. Kişilik haklarına yapılan saldırılara karşı internet içeriğinin sınırlanmasına yönelik kademeli bir müdahale yöntemi sunulmadığına dikkat çekilen kararda, erişim engelleme kararlarının süresiz verildiği belirtildi.