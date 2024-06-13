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Aynı suçu 5 kere işledi, ağzından sigarayı eksik etmedi!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aynı suçu 5 kere işledi, ağzından sigarayı eksik etmedi!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da okullara dadanan E.T. isimli hırsız yakalandı. Hırsızın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden ağzında sigara ile okullara girmesi ve rahat tavırları dikkat çekti.

Bursa'da ağzında sigara girdiği okullarda hırsızlık yapan E.T. sivil timler tarafından yakalandı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri 5 okulda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Ekipler bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelinin 12 adet suç kaydı bulunan E.T. (38) olduğunu tespit etti.

OKULLARI MESKEN TUTTU

Şüphelinin aynı bölgede bulunan okullara girdiğini tespit eden ekipler E.T.'yi sokakta yakaladı.

AĞZINDAN SİGARAYI EKSİK ETMEDİ

Öte yandan, zanlının hırsızlık için girdiği okulda ağzından sigarayı düşürmemesi ve rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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