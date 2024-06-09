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AYT sınavı için okula gittiğinde kimliğinin olmadığını fark edince gözyaşlarına boğuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

YSK'nın ikinci oturumu olan AYT sınavına girmek için okuluna gelen genç öğrenci kimliğinin yanında olmadığını fark edince gözyaşılarına boğuldu. Yardımına koşan kardeşi kimliği getirdi ve sınava girebildi.

Beylikdüzü'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne girmek isteyen bir öğrenci, kimliğini evde unutunca gözyaşlarına boğuldu. Öğrencinin imdadına kardeşi yetişti. Kapıların kapanmasına saniyeler kala gelen kimliğini alan öğrenci, sınava girebildi.

AYT sınavı için okula gittiğinde kimliğinin olmadığını fark edince gözyaşlarına boğuldu - 1. Resim

AYT SINAVINA SON ANDA YETİŞTİ

Sınava geç kalan bir başka öğrenci ise içeri alınmadı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu AYT saat 10.15 itibarıyla başladı. Beylikdüzü’nde sınava girecek olan bir öğrenci, kimliğini evde unuttuğunu fark edince stresli anlar yaşadı. Gözyaşları içerisinde kalan öğrencinin imdadına kardeşi yetişti. Kardeşinin kimliğini motosikletiyle almaya giden abi, kapıların kapanmasına saniyeler kala kimliği yetiştirdi.

AYT sınavı için okula gittiğinde kimliğinin olmadığını fark edince gözyaşlarına boğuldu - 2. Resim

Yine aynı okulda kapılar kapatıldıktan saniyeler sonra okula gelen bir öğrenci ise sınava alınmadı. Kapının önünde bekleyen vatandaşların ısrarlarına rağmen sınav görevlileri ve polis geç kalan öğrenciyi içeriye almadı.

AYT sınavı için okula gittiğinde kimliğinin olmadığını fark edince gözyaşlarına boğuldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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