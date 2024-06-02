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LGS sınavına hazırlanan öğrenci kimliğini unutunca yardımına Yunus polisleri koştu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Lgs, Bingöl, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin girdiği LGS'ye yıl boyunca hazırlanan bir öğrenci sınav sabahı kimliğini evde unuttu. Devreye giren Yunus polisleri öğrenciyi alarak nüfus müdürlüğüne gitti. Genç öğrenci geçici kimlik alarak Yunus polisleri sayesinde sınava yetişti.

Bingöl’de Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek olan bir öğrenci kimliğini evde unuttu. Durumu öğrenen Yunus polisleri, öğrenciyi nüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimliğini çıkardı ardından okula yetiştirdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de LGS saat 09.30’da başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Vakfı Bingöl Fen Lisesi’nde sınava girecek olan bir öğrenci, kimliğini evde unuttu.

LGS sınavına hazırlanan öğrenci kimliğini unutunca yardımına Yunus polisleri koştu - 1. Resim

Durumu fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’ye bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus), öğrenciyi güvenli bir şekilde motosiklete alarak nüfus müdürlüğüne götürdü.

Öğrencinin burada geçici kimliğini çıkartan ekipler, tekrar sınava gireceği TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi’ne getirdi. Öğrenci sınava tam vaktinde yetiştirildi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Öğrencinin yakınları Yunus timine teşekkür etti.

LGS sınavına hazırlanan öğrenci kimliğini unutunca yardımına Yunus polisleri koştu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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