Türkiye'de LGS heyecanı! 1 milyondan fazla öğrenci aylarca hazırlandı

1 milyondan fazla öğrencinin aylardır hazırlandığı LGS başladı. Birinci oturumu 09.30'da başlayan LGS'nin ikinci oturumu 11.30'da başlayacak.

LGS için sene boyunca hazırlanan öğrenciler, birinci oturuma saat 09.30'da başladı. Sabahın erken saatlerinde kalkıp sınav olacakları okula gelen öğrencilerin heyecanları yüzlerinden okundu.

1 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİ VAR

Türkiye genelinde LGS'ye girecek öğrenci sayısının 1 milyondan fazla olduğu belirtildi.

09.30'da başlayan ilk oturum toplam 75 dakika sürecek.

11.30'da başlayacak ikinci oturum ise 80 dakika sürecek.

LGS birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak.

LGS ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.