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Fikret Orman evli mi, çocuğu var mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fikret Orman evli mi, çocuğu var mı?
Fikret Orman, Beşiktaş, Evli, Çocuk, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, magazinin gündemine geldi. Ardından Fikret Orman evli mi, eski eşinin adı ve çocukları olup olmadığı merak ediliyor.

Spor camiasının önemli isimlerinden Fikret Orman özel hayatıyla gündeme geldi. Fikret Orman evli mi, çocuğu var mı merak edilirken eski eşine dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

FİKRET ORMAN EVLİ Mİ?

Beşiktaş'ın eski başkanı olarak spor ve iş camiasında tanınan Fikret Orman 4 Kasım 1967'de doğdu. Orta öğrenimini Işık Lisesi'nde, yüksek öğrenimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi ve Florida Üniversitesi'nde tamamladı. Fikret Orman, 1992 yılında Sedef Orman ile evlendi ve 2012 yılında boşandılar. Ardından evlenmeyen Orman, bekardır.

Fikret Orman evli mi, çocuğu var mı? - 1. Resim

FİKRET ORMAN ÇOCUĞU VAR MI?

Fikret Orman ve Sedef Orman (Zaim) 'ın 20 yıllık evliliklerinden 2 kızları bulunuyor.

Fikret Orman evli mi, çocuğu var mı? - 2. Resim
Sedef Zaim (Orman)

SEFER ORMAN ZAİM KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Balıkesir'de doğan Sedef Zaim ortaokulu Sainte Pulcherie ve Notre Dame de Sion'da tamamladı. Lise eğitimini American Hight School of Dusseldorf’ta tamamladıktan sonra Los Angeles Pepperdine University'de pazarlama lisansı yaptı.

Derimod'un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başka Yardımcısı olan Sedef Orman Zaim burada görevini sürdürmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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