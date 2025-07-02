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Muhtarın kahreden ölümü! Yolda yürürken fenalaştı, hastanede can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Muhtarın kahreden ölümü! Yolda yürürken fenalaştı, hastanede can verdi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Yazıbaşı Mahallesi Muhtarı Erdoğan Kocaman, yürüyüş yaptığı sırada fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Kocaman, hastanede hayatını kaybetti.

60 yaşındaki Muhtar Erdoğan Kocaman, uzun yıllar Perşembe Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yaptıktan sonra emekli olmuş, ardından Yazıbaşı Mahallesi muhtarlığı görevini yürütüyordu.

YÜRÜKEN FENALAŞTI

İddialara göre, Kocaman yürüyüş yapmak için kendi mahallesinden Velioğlu Mahallesi istikametine giderken aniden fenalaşarak yol kenarında yere yığıldı. Durumu fark eden mahalle sakinleri hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaman, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhtar Kocaman, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Kocaman'ın vefatının ardından hastane önü ve morg bölümü yakınlarıyla dolup taştı.

Cenaze töreni, sabah saatlerinde Çaycuma Devlet Hastanesi morgundan alınan Kocaman'ın naaşının evinin önüne getirilmesiyle başladı. Burada Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi ve helallik alındı. Törenin ardından öğle namazını müteakip İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş tarafından mahalle mezarlığında kıldırılan cenaze namazı sonrası, Erdoğan Kocaman gözyaşları arasında aile mezarlığına defnedildi.

Muhtarın kahreden ölümü! Yolda yürürken fenalaştı, hastanede can verdi - 1. Resim

Cenaze törenine; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Perşembe Belediye Başkanı Turhan Okumuş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Derviş Özhan, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler, Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Baysal, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Emekliler Derneği Şube Başkanı Nizamettin Eyidoğan, İl Genel Meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, mahalle ve köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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