"Bir bir asılacaksınız" diye konuşmuştu... Ve gözaltına alındı! O provokatör bakın kim çıktı

Editör: Türkiye Gazetesi 2 Temmuz 2025 15:29 - Güncelleme: 2 Temmuz 2025 15:50 - Güncelleme:

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Dün CHP lideri Özgür Özel'in Saraçhane mitinginde "İslamiyet adı altında şeriat isteyenler, bir bir asılacaksınız. Haberiniz olsun. Tam da burada asılacaksınız" ifadelerini kullanan provokatör gözaltına alındı.