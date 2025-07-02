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"Bir bir asılacaksınız" diye konuşmuştu... Ve gözaltına alındı! O provokatör bakın kim çıktı

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CHP, Miting, Saraçhane, Provokatör, Gözetim, Suç, Haber
Gündem Haberleri

Dün CHP lideri Özgür Özel'in Saraçhane mitinginde "İslamiyet adı altında şeriat isteyenler, bir bir asılacaksınız. Haberiniz olsun. Tam da burada asılacaksınız" ifadelerini kullanan provokatör gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen miting esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip, güvenlik güçlerine mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 42 şüpheliden 8'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyette işlemleri süren 34 zanlının ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

"TAM BURADA ASILACAKSINIZ" DİYEN PROVOKATÖR GÖZALTINDA

Saraçhane önündeki gerginlikte bir provokatörün cep telefonu kameralarına söylediği sözler büyük tepki çekmişti.

"İslamiyet adı altında şeriat isteyenler, bir bir asılacaksınız. Haberiniz olsun. Tam da burada asılacaksınız" ifadelerini kullanan provokatör sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda yüzü maskeli şahsın, İ.Y.U olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahısın yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Gereği yapıldı. 01.07.2025 tarihinde Saraçhane önünde, “Saraçhane provokatörleri Müslümanları ölümle tehdit etti” başlıklı paylaşımda yer alan yüzü maskeli şahsın, yaşı küçük İ.Y.U. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmış olup, işlemlerinin ardından 03.07.2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir."

"Bir bir asılacaksınız" diye konuşmuştu... Ve gözaltına alındı! O provokatör bakın kim çıktı - 1. Resim

 

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