Erdoğan'dan LGS mesajı! Sınava 1 milyon öğrenci girecek
Eğitim Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın sabah saat 10.00'da LGS'ye girecek öğrenciler için paylaşımda bulundu. Erdoğan, "LGS’ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Yaklaşık 1 milyon öğrencinin gireceği LGS sınavına saatler kaldı. Öğrenci ve veliler heyecanla sabahı bekliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden LGS'ye yönelik paylaşımda bulundu.
"GÖZLERİNDEN ÖPÜYOR, BAŞARILAR DİLİYORUM"
Sınava girecek öğrencilere başarı dileklerini ileten Erdoğan, "Yarın LGS’ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum" dedi.
Erdoğan, "Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum" diyerek öğrencilere zihin açıklığı dileklerini iletti.
LGS SINAVI SAAT KAÇTA?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, yarın düzenlenecek.
Buna göre 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.
Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak ve saat 12.50'de sınav sona erecek.