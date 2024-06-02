Kimliğini evde unuttu, LGS'yi bir dakika ile kaçırdı

13 yılda 18 kez sınava girdi, ehliyetine kavuşamadı! "Gece gündüz çalışıyorum ama olmuyor"

13 yılda 18 kez sınava girdi, ehliyetine kavuşamadı! "Gece gündüz çalışıyorum ama olmuyor"

Kayseri'de LGS'nin birinci oturumuna girecek olan bir öğrenci, kimliğini evde unutunca sınavı bir dakika ile kaçırdı.

Bir milyonu aşkın öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sistemi sınavının (LGS) 1'inci oturumu bugün Türkiye genelinde başladı. Heyecanla beklenen sınav için öğrenciler ve veliler sabah saatlerinde okullarda hazır bulunurken, öğrenciler sınava kısa bir süre kala kimlik belgeleri kontrol edildikten sonra okul bahçesine, ardından sınava girecekleri salonlara alındı.

1 DAKİKA İLE SINAVI KAÇIRDI

Kayseri Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava girmek için gelen bir öğrenci ise kimliğini evde unuttu. Polis memurları kimliğin evden getirilmesi için aileye ulaştı. Aile, sınava giriş süresi olan 09.30’un üzerine konulan 15 dakika kimliği öğrenciye ulaştıramadı.

Verilen süreden 1 dakika sonra kimlik öğrenciye ulaşırken, sürenin geçmesi nedeniyle öğrenci sınava alınmadı.

"ÇOK UĞRAŞTIM AMA OLMADI, ALMADILAR"

Sınava giremeyen öğrencinin velisi Ramazan Kül, "Benim çocuğum kimliğini evde unutmuştu sınava almadılar. Yapacak bir şey yok. Yetişmeye çalıştım. Çok uğraştım ama olmadı, almadılar. Sınava giremedi. Çocuğum sınava hazırlanmıştı" dedi.