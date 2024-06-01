13 yılda 18 kez sınava girdi, ehliyetine kavuşamadı! "Gece gündüz çalışıyorum ama olmuyor"

Hatay'da yaşayan 53 yaşındaki Abdurrahman Çelik, 13 yıl içinde 18 kez ehliyet alabilmek için sınava girdi ancak hepsinde başarısız oldu. "Gece gündüz çalışıyorum ama olmuyor" diyen Çelik, "Doktora sorsan doktor bile bu soruları bilmez" diyerek sitem etti.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Abdurrahman Çelik, 13 yıl önce ehliyet almak için kursa yazıldı ve sınavlara girmeye başladı. 2011'den bu yana 13 yıl içerisinde tam 18 yazılı sınava giren Çelik, hiçbirinde başarılı olamadı. Sınavın zorluğuna tepki gösteren Çelik, gece gündüz çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

"BİR TÜRLÜ YAZILI SINAVI GEÇEMİYORUM"

Soruları doktorların bile çözmekte güçlük çekeceğini söyleyen Abdurrahman Çelik, "Ehliyet sınavı ile ilgili durumum 2011 yılında başladı. 2011 ile 2024 arası bu aralar içerisinde 5'inci dosyamı yeniledim. Bir türlü yazılı sınavı geçemiyorum. Fazla okumadığımızdan kaynaklanıyor, okuduğumu anlayamıyorum. Doktora sorsan doktor bile bu soruları bilmez” dedi.

ARACI VAR ANCAK KULLANAMIYOR

Aracı olmasına rağmen kullanamadığını ve daha önce ehliyetsiz araç kullandığı için trafik cezası yediğini belirten Çelik, komşularının kendisini bir yerden bir yere götürdüğünü söyledi.

Çelik, "Komşularımdan ehliyetli olan varsa onlar beni düğüne, cenazeye ya da başka bir yere götürüyor. Bana komşularım yardımcı oluyor. Daha önce ehliyetsiz arabayı kullandım, yakalanıp ceza yedim. Ceza yediğimden itibaren ondan beri de daha arabayı kullanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUM OLMUYOR"

"Ehliyet sınavına ilk girdiğimde yaşım 40'tı şu an ise 53 yaşındayım" diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı: 13 yıldır ehliyeti alamıyorum. Ehliyet sürücü kursunun verdiği kitaba da çalışıyorum, telefondan bazı programlar indirdim oradan da çalışıyorum. Hepsine çalışıyorum bir türlü olmuyor bir türlü sınavı geçemiyorum. Gece gündüz çalışıyorum olmuyor. Benim şoförlüğüm ve direksiyonum çok güzel ama ben bu yazılı sınavı bir türlü geçemiyorum. Ondan dolayı da ehliyeti alamıyorum.