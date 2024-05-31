Antalya'da korkutan kaza! Ehliyetsiz sürücü bir aileyi yok ediyordu

Antalya'da kafa kafaya çarpışan iki aracın şoförlerinden birinin 17 yaşında ehliyetsiz bir genç olduğu anlaşıldı. Kazada 4 kişi yaralanırken Mehmet Ali D. idaresinde olan 31 ALM 55 plakalı otomobilin sahibine ceza kesildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde saat 9.30 sıralarında iki araba birbirine girdi. Milli Egemenlik Bulvarı Denizkızı Kavşağı’nda meydana gelen kazada yapılan hata nedeniyle neredeyse bir ailede yok oluyordu.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre; Milli Egemenlik Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Şevket A. idaresindeki 07 AOE 506 plakalı otomobil ile çarşı istikametinden gelerek ana yola giren Mehmet Ali D. idaresindeki 31 ALM 55 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 31 ALM 55 plakalı otomobil, savrularak karşı refüje çarptı. Meydana gelen kazada savrulan 31 ALM 55 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İmran S., Yusuf S., Eylül S. ve Nisa Nur D. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

26 BİN TL CEZA KESİLDİ

Öte yandan, sürücüsünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu belirlenen 31 ALM 55 plakalı otomobilin sahibine 26 bin TL cezai işlem uygulandı.