Edirne'de AYT sınavı öncesinde kimliğini unutan öğrenciyi Yunus Timi yetiştirdi

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Haziran 2024 11:28 - Güncelleme: 9 Haziran 2024 11:40 - Güncelleme:

Güncel Haberleri / Anadolu Ajansı

Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS'nın ikinci oturumu olan AYT sınavı öncesinde bazı öğrenciler kimliğini evde unuttu. Heyecanına yenik düşen öğrencilerin imdadına yine Yunus Timi yetişti. Emniyet ekibi, Edirne'de kimliğini unutan bir öğrenciyi sınava yetiştirdi.