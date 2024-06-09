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Edirne'de AYT sınavı öncesinde kimliğini unutan öğrenciyi Yunus Timi yetiştirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Edirne&#039;de AYT sınavı öncesinde kimliğini unutan öğrenciyi Yunus Timi yetiştirdi

Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS'nın ikinci oturumu olan AYT sınavı öncesinde bazı öğrenciler kimliğini evde unuttu. Heyecanına yenik düşen öğrencilerin imdadına yine Yunus Timi yetişti. Emniyet ekibi, Edirne'de kimliğini unutan bir öğrenciyi sınava yetiştirdi.

Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girmek için geldiği okulda sınav giriş belgesinin yanında olmadığını fark eden öğrenciye Yunus Timi polisleri yardımcı oldu.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesine gelen bir öğrenci, sınav giriş belgesini unuttuğunu fark etti.

Edirne'de AYT sınavı öncesinde kimliğini unutan öğrenciyi Yunus Timi yetiştirdi - 1. Resim

Bina girişindeki polislerden yardım isteyen öğrenci, Edirne Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince (Yunus Timi) motosikletle yerleşke içindeki kırtasiyeye götürüldü.

Burada belgenin çıktısını alan öğrenci son anda sınav salonuna girdi. Kapıların kapanmasından önce sınava yetişen öğrenci polislere teşekkür etti.

Edirne'de AYT sınavı öncesinde kimliğini unutan öğrenciyi Yunus Timi yetiştirdi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
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