Babasının bıçaklı saldırısına uğrayan Dilan hayatını kaybetti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana'da babasının bıçaklı saldırısına uğrayan 19 yaşındaki Dilan Ö., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Turhan Ö. ise yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Turhan Ö., kızı Dilan Ö.'yü sokak ortasında bıçakladı. Zanlı kaçtı, Dilan ise vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Turhan Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak cinayet büro amirliğine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı