Babasının bıçaklı saldırısına uğrayan Dilan hayatını kaybetti

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Şubat 2024 23:54 - Güncelleme: 27 Şubat 2024 00:01 - Güncelleme:

Adana, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Adana'da babasının bıçaklı saldırısına uğrayan 19 yaşındaki Dilan Ö., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Turhan Ö. ise yakalanarak gözaltına alındı.