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    • Haberler > Gündem > Babasının bıçaklı saldırısına uğrayan Dilan hayatını kaybetti

    Babasının bıçaklı saldırısına uğrayan Dilan hayatını kaybetti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Babasının bıçaklı saldırısına uğrayan Dilan hayatını kaybetti
    Adana, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana'da babasının bıçaklı saldırısına uğrayan 19 yaşındaki Dilan Ö., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Turhan Ö. ise yakalanarak gözaltına alındı.

    Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Turhan Ö., kızı Dilan Ö.'yü sokak ortasında bıçakladı. Zanlı kaçtı, Dilan ise vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

    Turhan Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak cinayet büro amirliğine teslim edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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