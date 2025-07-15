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BAE lideri Nahyan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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BAE lideri Nahyan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan, 16 Temmuz'da Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

Ziyarette Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı icra edilecek.

BAE lideri Nahyan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak - 1. Resim

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ MASADA OLACAK 

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan ve heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak, güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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